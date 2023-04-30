В 41 год сморщенная старушка: Катя из «Ворошиловского стрелка» уже не та красавица

Анна Синякина стала популярной, сыграв Катю Афонину в ленте «Ворошиловский стрелок». В фильмографии актрисы не так уж много работ. Режиссеры хотели бы снимать звезду чаще, но та предпочитает кинематографу театр.

Артистка давно служит в Школе драматического искусства, которую считает своим домом. Многие охотно наблюдают за ее творчеством, а вот о личной жизни знаменитость говорить не любит. Синякина оказалась настолько скрытной, что фанатам остается лишь догадываться, была ли она замужем и есть ли у нее дети.

Поскольку Анна и не думает завершать свою актерскую карьеру, то часто появляется на публике. Поклонники вынуждены признать, что от той самой красавицы Кати из фильма Станислава Говорухина не осталось и следа. В 41 год некогда привлекательная артистка успела превратиться в старушку, чье лицо покрыто глубокими морщинами.