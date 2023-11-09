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В 41 год превратилась в старуху: ахнете, увидев Александрову на свежем фото

9 ноября 2023 15:15
В 41 год превратилась в старуху: ахнете, увидев Александрову на свежем фото

Фанаты не узнают любимую актрису.

Марина Александрова является одной из самых популярных артисток в России. Привлекательную брюнетку прославили высокобюджетные исторические драмы. Знаменитость перевоплощалась в дочь барона, принцессу, возлюбленную Котовского и, конечно, в Екатерину II. Актриса играет императрицу более 10 лет — Александрова успела сильно измениться за это время.

Осенью этого года состоялась премьера очередной главы, посвященная правлению русской царицы. Сериал «Екатерина. Фавориты» рассказывает о последних годах властительницы и о ее окружении. Поклонников проекта не на шутку взволновали кадры из телефильма, ведь Марина Александрова выглядела усохшей и постаревшей.

Поначалу у зрителей были сомнения, что актриса сумеет исполнить роль постаревшей императрицы. Однако благодаря усилиям профессиональных гримеров, Александрова мастерски вжилась в образ угасающей Екатерины.

В 41 год превратилась в старуху: ахнете, увидев Александрову на свежем фото
Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Екатерина. Фавориты»
Алла Новикова
Алла Новикова
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