В 41 год превратилась в старуху: ахнете, увидев Александрову на свежем фото

Марина Александрова является одной из самых популярных артисток в России. Привлекательную брюнетку прославили высокобюджетные исторические драмы. Знаменитость перевоплощалась в дочь барона, принцессу, возлюбленную Котовского и, конечно, в Екатерину II. Актриса играет императрицу более 10 лет — Александрова успела сильно измениться за это время.

Осенью этого года состоялась премьера очередной главы, посвященная правлению русской царицы. Сериал «Екатерина. Фавориты» рассказывает о последних годах властительницы и о ее окружении. Поклонников проекта не на шутку взволновали кадры из телефильма, ведь Марина Александрова выглядела усохшей и постаревшей.

Поначалу у зрителей были сомнения, что актриса сумеет исполнить роль постаревшей императрицы. Однако благодаря усилиям профессиональных гримеров, Александрова мастерски вжилась в образ угасающей Екатерины.