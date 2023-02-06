В 40 лет уже с сединой: посмотрите, каким стал сын рабыни Изауры (фото)
Артист активно покоряет сердца бразильских поклонниц.
Главной ролью Луселии Сантуш стал сериал «Рабыня Изаура», где она исполнила главную роль. Всего же в карьере артистки насчитывается более 20 проектов, а ее сын Педро Нешлинг тоже решил пойти по стопам матери.
На свет Педро появился лето 1982 года. Мальчик, отцом которого стал дирижер Джон Нешлинг, воспитывался в творческой обстановке, поэтому уже с детства знал, какую выберет профессию. В итоге на сцене бразильского театра он дебютировал в 2001 году и с тех пор активно покоряет местное телевидение.
О своей жизни 40-летний Педро рассказывает в социальных сетях, где делится преимущественно личными снимками. Поклонники не пропускают его публикации, обращая внимание не только на карьерные успехи кумира.
«Какой же ты красивый», «Очень похож на мать, и даже седина не портит», «Мой любимый актер, не могу оторвать глаз», — пишут пользователи Сети.