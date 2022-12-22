В 40 лет принимали за ребенка: от первой жены Ролана Быкова вас бросит в дрожь (фото)

Годы не всегда «отпечатываются» на лице, и это могут подтвердить многие актеры. Порой они получают роли, из которых они уже давно выросли.

Так, Лилия Князева, первая жена небезызвестного режиссера и актера Ролана Быкова, сыграла в его замечательной сказке «Айболит 66». Будучи на тот момент 41-летней артисткой, она перевоплотилась в очаровательную обезьянку Чичи.

Совершенно не верится, что этого персонажа сыграла довольно взрослая женщина, ведь на экране зрители видят задорную и улыбчивую девчонку в костюме мартышки. Благодаря мягким детским чертам почти всю свою жизнь Князева выглядела как ребенок, именно поэтому в «Айболите 66» она смотрится очень органично.

Еще одной актрисой, которой доверили роль юной девочки, стала Татьяна Аксюта. Она сыграла школьницу Катю в мелодраме «Вам и не снилось...», хотя ей самой на тот момент было 23 года.

И, конечно, не стоит забывать про Янину Жеймо, блистательно сыгравшую Золушку в великой сказке 1947 года. «Юной» красавице, очаровавшей Принца, на тот момент было почти сорок.