В 4 года говорила на семи языках: девочка-полиглот из «Удивительных людей» не ходит в школу

Эта малышка поразила всю страну, а теперь покоряет мир.

Маленькая Белла Девяткина стала звездой, когда ей было всего 4 года. Во время участия в шоу «Удивительные люди» девочка продемонстрировала невероятную способность: она свободно владела семью разными языками.

История Беллы казалась такой невероятной, что зрители заподозрили подделку: очаровательная малышка могла говорить по-русски, по-английски, по-немецки, по-китайски, по-испански, по-арабски без подсказок и суфлера.

Оказалось, что своим удивительным талантом девочка обязана маме, Юлии Девяткиной. Сначала та хотела лишь научить девочку хорошо владеть английским, для этого целый день говорила с ней только на одном языке — русском и английском по очереди. Когда малышка стала демонстрировать успехи и интерес к обучению, семья добавила и другие языки.

Сегодня любимица российской публики уже покоряет иностранные телеканалы, куда ее приглашают в качестве гостьи. Мама продолжает заниматься образованием Беллы, выбрав для дочери домашнее обучение. Она также ведет социальные сети, где можно следить за жизнью талантливой малышки. Девочка также занимается рисованием, музыкой, танцами и учится кататься на коньках.