В 4 года эта девочка знала 7 языков: почему сейчас она не ходит в школу

Белла Девяткина с детства отличается от других детей. В четыре года малышка свободно говорила на семи языках, благодаря чему и стала известна на всю страну.

Так, кроха владела русским, английским, немецким, китайским, испанским и арабским. Огромная заслуга в этом принадлежит ее матери Юлии. Она хотела, чтобы ее наследница выучила английский, и девочка продемонстрировала удивительные способности к учебе. Тогда родительница начала постепенно добавлять остальные языки.

Сегодня Белле 11 лет, и она продолжает увлекаться иностранными языками. В свою копилку звезда шоу «Удивительные люди» добавила еще и итальянский. Любопытно, что девочка не ходит в школу. Мама решила оставить ее на домашнем обучении.

За жизнью юного полиглота многие наблюдают в социальных сетях. Белла успевает не только учиться, но и заниматься музыкой, рисованием. Кроме того, она часто появляется на иностранных телеканалах в качестве гостьи.