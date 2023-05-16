В 38 живет в приюте: обомлеете при виде старшей дочери Распутиной

Маша Распутина впервые стала мамой в браке с продюсером Владимиром Ермаковым. В 21 год певица родила дочь Лиду. Знаменитость к материнству оказалась не готова.

Исполнительница совсем не занималась воспитанием наследницы — пропадала на гастролях. Отношения матери и дочери никогда не были близкими. После развода Распутиной и Ермакова ситуация усугубилась. Лида затаила обиду на родительницу и встала на сторону отца.

Распутина с пониманием отнеслась к тому, что на скандальных шоу дочь выступила с резкими высказываниями в ее адрес. Артистка призналась: на это Лиду подвигла психическая болезнь, которая передалась ей по отцовской линии.

Точный диагноз своей наследницы исполнительница сохранила в тайне. Однако ясно дала понять, что недуг неизлечим. Поскольку 38-летней Лиде постоянно нужна помощь специалистов, она живет в приюте.

Иногда Распутина забирает дочь к себе, но лишь на время. По словам артистки, сначала состояние Лиды не вызывает опасений, но затем у нее вновь начинаются галлюцинации, поэтому она возвращается под контроль медиков.