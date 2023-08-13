В 37 выглядит на 50: жизнь потрепала ботаника из «Интернов»

Дмитрий Шаракоис отказался сниматься в сериале «Интерны», где воплотил ботаника Бориса Левина. Благодаря этой роли он обрел всероссийскую славу, но не хотел становиться заложником одного образа. Актер верил, что окончание работы над популярным проектом пойдет на пользу его карьере. И, судя по всему, сильно ошибся.

В 2019 году в СМИ появилась новость о том, что Шаракоис уехал в Лондон. За границей актер не имел возможности сниматься, поэтому работал официантом, подрабатывал на стройке. Артист до сих пор не оставляет надежды на то, что иностранные агентства им заинтересуются. И продолжает прилетать в Россию, чтобы играть в театральных постановках.

Между тем многие отмечают, что жизнь сильно потрепала звезду «Интернов». Шаракоису всего 37 лет, но выглядит он на все 50. Да и перемен к лучшему в творческой деятельности у актера пока не намечается.