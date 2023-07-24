В 36 лет превратился в старика: как выглядит брат Миддлтон с кучей диагнозов

Многие даже не догадываются, что у Кейт Миддлтон есть не только младшая сестра Пипа, которая часто появляется на светских мероприятиях, но и младший брат Джеймс. Родственник монаршей особы не стремится к публичности, поэтому далеко не все знают, как он выглядит.

Между тем Джеймс явно не дотягивает до звания красавчика. К 36 годам он уже успел превратиться в старика. Шевелюра мужчины заметно поредела, а на его бороде прослеживается седина.

Миддлтон не скрывает, что у него есть некоторые особенности и проблемы со здоровьем. Еще в детстве Джеймсу диагностировали дислексию, из-за которой учеба давалась ему с трудом.

К тому же несколько лет назад брат принцессы Уэльской публично заявил, что боролся с депрессией, из-за которой не мог вести полноценную жизнь. Джеймс заметил, что ему пришлось приложить немало сил, чтобы побороть этот тяжелый недуг.