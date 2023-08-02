В 35 лет стал стариком: участи советского Халка не позавидуешь

Юрий Власов был известен как самый сильный человек в мире. Именно ему выпала честь стать кумиром для самого Арнольда Шварценеггера. Но в жизни спортсмена был период, когда он совсем запустил себя и стал практически неузнаваемым.

Власов увлекся спортом во время учебы в Саратовском военном училище. Он не жалел времени и сил на тренировки, благодаря чему укрепил свое здоровье и развил в себе поразительную выносливость.

Наибольших успехов Власов достиг в гиревом спорте. В 1959 году он стал чемпионом мира и оставался им вплоть до 1964-го. А в 1960-м одержал победу на Олимпиаде. Через четыре года советский Халк снова принимал участие в Играх. И тогда почти никто не сомневался в его победе. Но триумфа не случилось — знаменитость ждало позорное поражение.

После этого тяжелоатлет ушел из спорта и полностью посвятил себя писательской деятельности. На этом поприще Власов делал большие успехи. Тем временем силы оставляли известного спортсмена. Он начал стремительно терять форму: похудел, часто болел. Знаменитость мучала бессонница, боли в суставах и одышка. К 35 годам он превратился в настоящего старика, который не мог поднять сумку тяжелее пяти кило.

Однако Власов был не из тех, кто сдается без боя. Постепенно он начал возвращаться к тренировкам, чтобы вновь почувствовать себя бодрым и здоровым. И в день своего 70-летия чемпион выжал лежа штангу весом 185 килограммов.