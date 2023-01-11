В 31 год похожа на бабушку: девушка с обвисшей кожей сумела стать моделью (фото)

Саре Герц не повезло, и она родилась с очень редким заболеванием, которое и сделало ее уникальной девушкой. Синдром Элерса-Данлоса отличается отсутствием выработки коллагена, и на первый взгляд это не самый страшный диагноз, но то, как выглядит эта 31-летняя модель, вас точно удивит.

Кожа женщины уже в этом возрасте почти полностью потеряла упругость, обвисла и сильно постарела. Такая особенность скорее характерна для бабушек, и поэтому Сара привлекает к себе много внимания.

Однако молодая девушка, запертая в теле старушки, приняла решение вдохновлять других, и сегодня она не стесняется своего тела. Женщина смогла стать моделью, ломающей стереотипы и поддерживающей многих женщин, чья внешность не соответствует общепринятым стандартам красоты. Манекенщица каждой своей съемкой доказывает другим людям, что даже с такой кожей можно любить себя и быть успешной.