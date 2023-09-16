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Киноафиша Статьи В 28 выглядит на 40: как живет родившая в 11 лет Валя Исаева

В 28 выглядит на 40: как живет родившая в 11 лет Валя Исаева

16 сентября 2023 08:45
В 28 выглядит на 40: как живет родившая в 11 лет Валя Исаева

Она уже стала многодетной матерью.

Необычной судьбе Вали Исаевой было посвящено в прошлом ни одно российское ток-шоу. Впервые имя 11-летней девочки зрители услышали в 2004 году. Тогда оказалось, что малышка готовится стать мамой.

Отцом ее будущего ребенка стал 18-летний Хабиб Патахонов, который снимал комнату в квартире бабушки Вали. Юному Ромео грозил уголовный срок, однако он настаивал, что искренне любит девочку. Вскоре у пары родилась дочка Амина, и молодые люди поженились.

С тех пор прошло уже 19 лет, за которые судьба Исаевой сделала множество крутых поворотов. Сейчас она ждет пятого по счету ребенка. Более того, многодетная мама поменяла имя, став вместо Вали Муслимой.

С Хабибом она развелась. А отношения с отцом ее будущего малыша не сложились, так как мужчина-мусульманин готов был предложить ей лишь статус второй жены при условии сосуществования с первой супругой.

Теперь Исаева надеется только на себя, ведь Патахонов не помогает обеспечивать детей. В свои 29 лет изнуренная молодая женщина кажется значительно старше своего возраста — как считают пользователи Сети, ей можно дать все 40.

В 28 выглядит на 40: как живет родившая в 11 лет Валя Исаева
Фото: Кадр из шоу «Пусть говорят», кадр YouTube «Фильмы Елены Погребижской »
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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