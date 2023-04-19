В 25 стала мачехой: Анна Казючиц перестала скрывать взрослого приемного сына (фото)
Актриса не испугалась ответственности.
Анна Казючиц давно замужем за Егором Грамматиковым. Еще до свадьбы с ним на долю артистки выпало непростое испытание, о котором она долгое время предпочитала не говорить.
Для режиссера, который старше актрисы на 17 лет, этот брак не был первым. Ранее он был женат на Лике Добрянской, вместе с которой воспитывал сына Илью. Когда мальчику было семь лет, его мама скончалась после продолжительной борьбы с раком.
К тому моменту Грамматиков уже был в разводе и строил отношения с Казючиц.
Узнав о беде своего возлюбленного, звезда не осталась в стороне — она возложила заботу об Илье на свои хрупкие плечи. Так в 25 лет Анна, у которой еще не было своих детей, стала мачехой.
Сегодня артистка не скрывает уже повзрослевшего приемного сына — вместе с ним она засветилась в студии одного из популярных шоу. Также актриса показала публике и своего наследника Даниила, которого подарила мужу в 2015 году.