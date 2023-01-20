В 24 года выглядит на все 40: в кого превратился Юсуф из «Великолепного века» (фото)

Ата Буер стал известен не только в Турции, но и во всем мире благодаря сериалу «Великолепный век». В исторической драме он исполнил роль приемного сына Атмаджи Юсуфа, и поклонники высоко оценили его игру. После же он принял участие еще в одном сериале, драме «Вдребезги», и закончил свою карьеру.

Сегодня 24-летний Ата живет в Стамбуле и занимается музыкой. О своей жизни он рассказывает в социальных сетях, не стесняясь делиться личными снимками. Поклонники, которые следят за ним еще с юности, не пропускают записи знаменитости, отмечая, как сильно он изменился за прошедшие годы. По их мнению, Ата больше похож на 40-летнего мужчину, чем на молодого человека, поэтому в нем уже давно нельзя узнать преданного Юсуфа.