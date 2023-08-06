В 23 года сидит у матери на шее: дочь Гузеевой не на шутку возмутила народ
Актриса закрывает глаза на выходки наследницы.
Лариса Гузеева чуть ли не боготворит свою единственную дочь Ольгу Бухарову, которую называет не иначе как Леля. Актриса ни в чем не отказывает наследнице, но плоды такого воспитания оставляют желать лучшего.
Поклонники Гузеевой многое готовы простить ее дочери. Россияне уже привыкли к выходкам Бухаровой. Например, в 15 лет она уговорила маму перевести ее на домашнее обучение, а после окончания школы отказалась поступать в университет. Кроме того, Ольга постоянно экспериментировала с внешностью — сбривала волосы, делала пирсинг, худела и снова набирала вес. Но все это сущие пустяки по сравнению с тем, что в свои 23 года Леля продолжает сидеть на шее у знаменитой матери.
Важно, что Бухарова этого совсем не стесняется. Прежде Ольга заявила, что она «красивая» и живет «на мамины деньги». Гузеева готова содержать свою дочь, поэтому такое положение вещей ее полностью устраивает. А вот фанаты телеведущей бьют тревогу и возмущаются, что звездная наследница не учится и не работает.
«А чем дочь-то занята?», «Нужно научить самостоятельности и не зависеть ни от кого», — пишут интернет-пользователи Гузеевой в социальных сетях.