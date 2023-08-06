В 23 года сидит у матери на шее: дочь Гузеевой не на шутку возмутила народ

Лариса Гузеева чуть ли не боготворит свою единственную дочь Ольгу Бухарову, которую называет не иначе как Леля. Актриса ни в чем не отказывает наследнице, но плоды такого воспитания оставляют желать лучшего.

Поклонники Гузеевой многое готовы простить ее дочери. Россияне уже привыкли к выходкам Бухаровой. Например, в 15 лет она уговорила маму перевести ее на домашнее обучение, а после окончания школы отказалась поступать в университет. Кроме того, Ольга постоянно экспериментировала с внешностью — сбривала волосы, делала пирсинг, худела и снова набирала вес. Но все это сущие пустяки по сравнению с тем, что в свои 23 года Леля продолжает сидеть на шее у знаменитой матери.

Важно, что Бухарова этого совсем не стесняется. Прежде Ольга заявила, что она «красивая» и живет «на мамины деньги». Гузеева готова содержать свою дочь, поэтому такое положение вещей ее полностью устраивает. А вот фанаты телеведущей бьют тревогу и возмущаются, что звездная наследница не учится и не работает.