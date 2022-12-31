В 22 выглядела старше, чем в 30: юную Надежду Румянцеву сегодня узнаете с трудом

Надежда Румянцева раз и навсегда покорила сердца зрителей, воплотив Тосю Румянцеву в фильме «Девчата». Веселый нрав и непринужденность юной героини никого не могли оставить равнодушным. Именно такой и запомнили именитую актрису.

Впервые же на экране Румянцева засветилась, когда воплотила Марусю Родникову в картине «Навстречу жизни». Глядя на знаменитость в кадре, узнать ее практически невозможно. Не будет преувеличением сказать, что в 22 года она выглядела старше, чем в 30 лет (именно в этом возрасте Надежда Васильевна снималась в «Девчатах»).

Любопытно, что артистка, которая ушла из жизни в 77-летнем возрасте, даже в старости оставалась весьма эффектной женщиной. Под нож звезда экрана не ложилась. Молодость и красоту она предпочитала сохранять другими методами — например, придерживалась правил здорового питания и не забывала делать зарядку.