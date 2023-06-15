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В 22 года родила от 60-летнего отца: что известно о россиянке, история которой потрясла страну

15 июня 2023 10:45
В 22 года родила от 60-летнего отца: что известно о россиянке, история которой потрясла страну

Не все дети появились на свет здоровыми.

Василий Шелодонов, как и многие мужчины, на старости лет решил завести себе вторую семью. Но выбрал для этого не любовницу, а собственную дочь — Татьяну. О жизни необычного семейства из Саратовской области заговорили в 2010 году, когда их история была рассказана в популярном телешоу.

В 22 года Татьяна добровольно вступила в интимную связь с 60-летним отцом и стала матерью. Детей у нетрадиционной пары — трое. Из них двое абсолютно здоровы, а вот младшая дочь Любовь родилась с ДЦП, к тому же у нее серьезные проблемы со зрением.

На необычную семью не раз жаловались в органы опеки и в другие социальные службы, но никаких серьезных нарушений в содержании детей обнаружено не было. Между тем односельчане били тревогу, уверяя, что девочка-инвалид содержится в ужасных условиях.

Со временем шумиха вокруг скандала утихла. С 2015 года Татьяна Шелодонова, как и ее отец, не выходила на связь с журналистами.

В 22 года родила от 60-летнего отца: что известно о россиянке, история которой потрясла страну
Фото: Кадры из программы «Пусть говорят», кадры из программы «ЧП. Обзор недели»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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