Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»

В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»

12 декабря 2025 19:34
В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»

Про иностранные новинки мы тоже не забыли.

Декабрь – время не только подводить итоги, но и заглядывать в будущее. И 2026-й обещает быть жарким, ведь съёмочные группы уже вовсю трудятся над продолжениями наших любимых саг.

Давайте посмотрим, какие сериальные события точно нельзя будет пропустить.

«Сёгун»: возвращение легенды

В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»

Первый сезон стал абсолютным феноменом, покорив и зрителей, и критиков. История о столкновении культур в феодальной Японии задала новую планку для исторического эпоса и собрала 18 статуэток «Эмми».

Второй сезон, действие которого развернётся через 10 лет, – это уже не прямая адаптация книги, а смелое развитие мира, основанное на реальных событиях эпохи Токугава. А актеры Хироюки Санада и Космо Джарвис не только вернутся к своим ролям, но и выступят продюсерами, гарантируя сохранение духа и масштаба оригинала.

«Киберслав»: Древняя Русь в стиле киберпанк

В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»

Этот анимационный хит – дерзкий микс былинного фольклора, роботов и плазменных мечей. История о богатыре, расследующем преступление в высокотехнологичном Китеже, взорвала интернет своим уникальным 2D-стилем.

Создатели сознательно отказались от 3D-графики ради живого рисунка, поэтому работа над сериями идёт тщательно. Уже в декабре 2025-го на «Игромире», который пройдет с 12 по 14 число, покажут сразу четыре новых эпизода, погружая зрителей ещё глубже в детально проработанный мир альтернативной Руси.

«Ведьмак»: финальная битва

В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»

Сага о Геральте из Ривии подходит к концу. Пятый сезон, съёмки которого уже завершены, станет заключительным. После смены актёра на роль Белого Волка (теперь его играет Лиам Хемсворт) и неоднозначного приёма четвёртого сезона создателям предстоит филигранно завершить все сюжетные линии.

Охота за Цири, интриги магов и война с Нильфгаардом – шоураннеры обещают, что финал удивит даже фанатов, зачитывавших книги Сапковского до дыр.

«Олдскул»: новая школа для старой закалки

В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»

Российский ситком о консервативной учительнице математики Марии Трифоновой (Мария Аронова), волею судьбы оказавшейся в «школе будущего», стал тёплым и ироничным открытием.

Новый сезон обещает привычную смесь абсурдного юмора, трогательной драмы и острой сатиры на систему образования. Героиню ждут новые конфликты с учениками, сложности в отношениях с дочерью и, конечно, продолжение запутанного любовного треугольника.

«Дюна: Пророчество»: истоки ордена

В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»

Этот приквел к легендарной «Дюне» исследует рождение могущественного ордена Бене Гессерит за 10 000 лет до появления Пола Атрейдеса. Второй сезон, съёмки которого идут полным ходом, расширит вселенную: зрителей ждут новые планеты, кланы и политические заговоры.

В актёрский состав войдут Индира Варма и Том Холландер, а Эмили Уотсон и Оливия Уильямс вернутся к своим ролям, чтобы продолжить эту эпическую космическую драму.

«Первый отдел»: падение и расследование

В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»

Культовый российский детектив НТВ возвращается с пятым сезоном. Оперативники Брагин (Иван Колесников) и Шибанов (Сергей Жарков) вновь в деле.

На этот раз Брагин, лишившись высокого поста, начинает расследование с самых низов. Исчезновение коллеги приводит его к старым, нераскрытым делам, меняя всё, что он знал о своей работе.

«Эйфория»: взросление поколения

В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»

Подростковая драма-сенсация от HBO тоже готовит новый сезон – уже третий по счету. Действие перенесётся на несколько лет вперёд, где Ру, Кэсс и другие герои уже не школьники.

Теперь все они пытаются строить взрослую жизнь, справляясь с последствиями своих прошлых травм и выборов. Создатели обещают более мрачный тон и историю о возрождении, что станет новой главой для блестящего актёрского ансамбля во главе с Зендеей.

Ранее мы писали: «Напоминает "Графа Монте-Кристо"»: НТВ собрал Васильева и звезду «Спасской» для нового хита — в рядах «Невского» пополнение

Фото: Кадры из сериалов «Сёгун», «Киберслав», «Ведьмак», «Олдскул», «Дюна: Пророчество», «Первый отдел», «Эйфория»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей» Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей» Читать дальше 12 декабря 2025
Выбирают 66% зрителей: этот жанр сериалов оказался самым востребованным у россиян – смотрят и зумеры, и бумеры Выбирают 66% зрителей: этот жанр сериалов оказался самым востребованным у россиян – смотрят и зумеры, и бумеры Читать дальше 13 декабря 2025
Цирк уехал, Альф остался: почему сериал про пришельца закончился так, что зрители не досматривали последнюю серию Цирк уехал, Альф остался: почему сериал про пришельца закончился так, что зрители не досматривали последнюю серию Читать дальше 13 декабря 2025
Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO Читать дальше 12 декабря 2025
Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал Читать дальше 12 декабря 2025
Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами Читать дальше 12 декабря 2025
19 Великих колец и 7 великих нестыковок: перечитали Толкина, пересмотрели «Кольца власти» и объясняем, что не так с сериальным Сауроном 19 Великих колец и 7 великих нестыковок: перечитали Толкина, пересмотрели «Кольца власти» и объясняем, что не так с сериальным Сауроном Читать дальше 12 декабря 2025
Гулянки на кладбище и Фредди Крюгер: реальная семейка Аддамс от киношной отличалась лишь в одном – и вот как сейчас выглядит их дом (фото) Гулянки на кладбище и Фредди Крюгер: реальная семейка Аддамс от киношной отличалась лишь в одном – и вот как сейчас выглядит их дом (фото) Читать дальше 12 декабря 2025
«Навсегда полюбила Максима Стоянова»: молодежь массово бросилась смотреть малоизвестные сериалы НТВ – нашли 5 «скрытых бриллиантов» «Навсегда полюбила Максима Стоянова»: молодежь массово бросилась смотреть малоизвестные сериалы НТВ – нашли 5 «скрытых бриллиантов» Читать дальше 12 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше