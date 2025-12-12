В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»

Декабрь – время не только подводить итоги, но и заглядывать в будущее. И 2026-й обещает быть жарким, ведь съёмочные группы уже вовсю трудятся над продолжениями наших любимых саг.
Давайте посмотрим, какие сериальные события точно нельзя будет пропустить.
«Сёгун»: возвращение легенды
Первый сезон стал абсолютным феноменом, покорив и зрителей, и критиков. История о столкновении культур в феодальной Японии задала новую планку для исторического эпоса и собрала 18 статуэток «Эмми».
Второй сезон, действие которого развернётся через 10 лет, – это уже не прямая адаптация книги, а смелое развитие мира, основанное на реальных событиях эпохи Токугава. А актеры Хироюки Санада и Космо Джарвис не только вернутся к своим ролям, но и выступят продюсерами, гарантируя сохранение духа и масштаба оригинала.
«Киберслав»: Древняя Русь в стиле киберпанк
Этот анимационный хит – дерзкий микс былинного фольклора, роботов и плазменных мечей. История о богатыре, расследующем преступление в высокотехнологичном Китеже, взорвала интернет своим уникальным 2D-стилем.
Создатели сознательно отказались от 3D-графики ради живого рисунка, поэтому работа над сериями идёт тщательно. Уже в декабре 2025-го на «Игромире», который пройдет с 12 по 14 число, покажут сразу четыре новых эпизода, погружая зрителей ещё глубже в детально проработанный мир альтернативной Руси.
«Ведьмак»: финальная битва
Сага о Геральте из Ривии подходит к концу. Пятый сезон, съёмки которого уже завершены, станет заключительным. После смены актёра на роль Белого Волка (теперь его играет Лиам Хемсворт) и неоднозначного приёма четвёртого сезона создателям предстоит филигранно завершить все сюжетные линии.
Охота за Цири, интриги магов и война с Нильфгаардом – шоураннеры обещают, что финал удивит даже фанатов, зачитывавших книги Сапковского до дыр.
«Олдскул»: новая школа для старой закалки
Российский ситком о консервативной учительнице математики Марии Трифоновой (Мария Аронова), волею судьбы оказавшейся в «школе будущего», стал тёплым и ироничным открытием.
Новый сезон обещает привычную смесь абсурдного юмора, трогательной драмы и острой сатиры на систему образования. Героиню ждут новые конфликты с учениками, сложности в отношениях с дочерью и, конечно, продолжение запутанного любовного треугольника.
«Дюна: Пророчество»: истоки ордена
Этот приквел к легендарной «Дюне» исследует рождение могущественного ордена Бене Гессерит за 10 000 лет до появления Пола Атрейдеса. Второй сезон, съёмки которого идут полным ходом, расширит вселенную: зрителей ждут новые планеты, кланы и политические заговоры.
В актёрский состав войдут Индира Варма и Том Холландер, а Эмили Уотсон и Оливия Уильямс вернутся к своим ролям, чтобы продолжить эту эпическую космическую драму.
«Первый отдел»: падение и расследование
Культовый российский детектив НТВ возвращается с пятым сезоном. Оперативники Брагин (Иван Колесников) и Шибанов (Сергей Жарков) вновь в деле.
На этот раз Брагин, лишившись высокого поста, начинает расследование с самых низов. Исчезновение коллеги приводит его к старым, нераскрытым делам, меняя всё, что он знал о своей работе.
«Эйфория»: взросление поколения
Подростковая драма-сенсация от HBO тоже готовит новый сезон – уже третий по счету. Действие перенесётся на несколько лет вперёд, где Ру, Кэсс и другие герои уже не школьники.
Теперь все они пытаются строить взрослую жизнь, справляясь с последствиями своих прошлых травм и выборов. Создатели обещают более мрачный тон и историю о возрождении, что станет новой главой для блестящего актёрского ансамбля во главе с Зендеей.
