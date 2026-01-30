Оповещения от Киноафиши
В 2026-м году 1,4 млрд китайцев начали болеть за Малфоя в «Гарри Поттере»: блондинчик стал национальным героем

В 2026-м году 1,4 млрд китайцев начали болеть за Малфоя в «Гарри Поттере»: блондинчик стал национальным героем

30 января 2026 16:11
В 2026-м году 1,4 млрд китайцев начали болеть за Малфоя в «Гарри Поттере»: блондинчик стал национальным героем

И нет, дело не в шипперинге с Гермионой.

С 17 февраля по 3 марта в Китае стартует масштабный тематический кинопоказ франшизы о «Гарри Поттере». И если в остальном мире зрители традиционно разделяют позиции команды Гриффиндора, то китайская аудитория в этом году демонстрирует необычную симпатию к одному конкретному персонажу — Драко Малфою.

Причина — в удачной игре слов. Китайский перевод фамилии Малфой, 马尔福 (Mǎ'ěrfú), содержит иероглиф 马 (mǎ), что означает «лошадь». В преддверии и во время года Деревянной Лошади по лунному календарю это совпадение оказалось судьбоносным.

Имя персонажа теперь ассоциируется с «лошадью, приносящей удачу», что превратило его в неформальный новогодний талисман. Популярность вышла за пределы фандома: стилизованные изображения актёра Тома Фелтона в роли Малфоя с пожеланиями богатства и успеха активно распространяются в китайских соцсетях, таких как Weibo и Xiaohongshu, и даже появляются на уличной рекламе.

Локальные кинотеатры и стриминговые платформы, анонсируя показ всех восьми фильмов основной саги, делают особый акцент на этом культурном феномене, используя образ «счастливой лошади Малфоя» в промоматериалах.

Таким образом, старая франшиза получает в Китае второе дыхание благодаря уникальному переплетению поп-культуры и местной традиционной символики. И Гарри Поттеру во время празднования Китайского Нового года в Поднебесной будут не рады.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
