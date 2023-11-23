В 2024 году засмеют: эти 5 оттенков волос носят только люди без вкуса

Поход в салон красоты позволяет не только изменить собственный имидж, но и придать себе уверенности. Однако решаться на обновление цвета волос необходимо с осторожностью. Есть риск попасть в антитренды и выбрать оттенки, которые будут свидетельствовать об отсутствии вкуса.

Холодный блонд. От него все чаще отказываются стилисты из-за неестественной белизны. Кроме того, такой оттенок легко подчеркивает все несовершенства кожи.

Барби. Яркая «розовая лихорадка» захватила мир после выхода одноименного фильма. Однако этот тренд так же быстро устарел, как и появился.

Глубокий черный. Мало того, что такой оттенок добавляет лишних лет, так еще и создает на лице болезненный вид. Также этот цвет противопоказан женщинам, у которых от природы светлые волосы.

Омбре. Переход от темных корней к светлым кончикам был актуален еще пять лет назад. Сейчас в моде окрашивание airtouch.

Цветные пряди. Колорирование волос уместно смотрится только на подростках. Всех остальных женщин такое смешение стилей не красит.