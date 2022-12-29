В 2023 будет сложно: женщин с этими именами в следующем году удача добавит в черный список

Каждый раз в канун Нового года мы надеемся, что следующие двенадцать месяцев станут самыми лучшими в жизни, принесут множество побед, достижений, счастья. Для кого-то это действительно будет так, везение и различные возможности будут сыпаться на них как из рога изобилия. Другие же останутся ни с чем или столкнутся с многочисленными трудностями - только преодолев их, они смогут рассчитывать на щедрость Фортуны. Специалисты в сфере эзотерики рассказали, к обладательницам каких женских имен богиня удачи будет наименее благосклонна. На протяжении целого года им придется терпеть неудачи и несчастья.

Алла

Обладательницам этого красивого имени в наступающем году придется несладко. Алла - женщина с характером, обычно она довольно быстро подстраивается под обстоятельства и решает любые проблемы.

Однако на этот раз ей предстоит столкнуться со сложностями, от которых не получится избавиться по щелчку пальцев.

Взаимоотношения с близкими людьми испортятся, Алле необходимо поработать над собой, чтобы окончательно не разрушить эти узы.

Валентина

С самых первых дней нового года удача отвернется от Валентины. Специалисты говорят, что, скорее всего, неудачи будут связаны с работой и сферой финансов. Если прежде обладательницы имени могли позволить себе схалтурить и при этом выйти сухими из воды, то теперь таких поблажек не будет. Придется как следует потрудиться, чтобы сохранить свою деловую репутацию и зарплату на прежнем уровне. Кроме того, необходимо будет ответить за старые косяки.

Елена

Специалисты в сфере эзотерики в 2023 году советуют Еленам тщательно следить за своим поведением и за своими словами. Чрезмерные амбиции и гордыня могут привести обладательниц этого имени совсем не к тем результатам, на которые они рассчитывали. Единственное, что может расположить богиню удачи - помощь и поддержка со стороны близких людей.

Лишь когда Фортуна увидит, как много людей поддерживает Елену, повернется к ней лицом.

Клавдия

Женщинам, названным именем Клавдия, в наступающем году предстоит столкнуться с недоброжелателями. Найдется множество завистников, готовых поставить обладательнице этого имени подножку - как на работе, так и в личной жизни.