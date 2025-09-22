В 2010-м пугал как «Ведьма из Блэр»: культовый низкобюджетный хоррор получит ремейк — спустя 15 лет он может стать еще страшнее

В начале 2010-х «Искатели могил» стали настоящим подарком для фанатов жанра «найденной пленки». Скромный канадский хоррор, снятый за 120 тысяч долларов, собрал позитивные отзывы критиков (63% свежести на Rotten Tomatoes) и быстро вошел в список культовых ужастиков той эпохи. А рядом мелькали сравнения с «Ведьмой из Блэр» и «Репортажем».

Variety пишет, что теперь нас ждет полноценный перезапуск. И самое интересное — над проектом снова работают Колин Минихан и Стюарт Ортиз, создатели оригинала.

Съемки стартуют в 2026 году, а в главной роли зрители увидят Джастина Лонга из бодди-хоррора «Бивень», который тоже уже стал любимцем поклонников хорроров.

Почему «Искатели могил» так всем зашли

Оригинальная лента рассказывала о съемочной группе телевизионного шоу, охотящегося за привидениями. Главные герои во главе с Лэнсом Престоном решают провести ночь в заброшенной психиатрической клинике. Но вскоре понимают, что слухи о проклятом здании были правдой — и выбраться отсюда не так просто.

В отличие от многих «псевдодокументальных» фильмов, «Искатели могил» сделали ставку не на намеки в виде хлопающих дверей и падающих за кадром предметов, а на откровенный ужас.

Призраки и монстры буквально шли в лобовую атаку, показывая себя во всей красе. Этот подход разделил зрителей, но именно он помог фильму выделиться среди конкурентов.

Есть надежда на новый хит

Теперь, когда речь идет о новой версии, ставки поднимаются. Судя по тому, что за проект снова берутся Минихан и Ортиз, нас ждет не просто копия старого фильма, а обновленный взгляд на историю.

Актерский выбор тоже интригует: Джастин Лонг отлично чувствует себя в хорроре и умеет балансировать между наивным обаянием и отчаянием.

Значит, есть шанс получить не стерильный ремейк, а более мощный и страшный фильм, который снова заставит зрителей поверить, что в заброшенных больницах лучше не ночевать.

