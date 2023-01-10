В 1998 году Аллегрову не узнал бы ни один россиянин: без парика другой человек (фото)

Ирина Аллегрова запомнилась поклонникам не только своим творчеством, но и ярким внешним видом. В течение многих лет она появляется на сцене с ухоженными светлыми локонами и не меняет эту прическу. При этом мало кто из поклонников догадывается, что именно подвигло артистку остановиться именно на этом образе.

Как оказалось, в начале карьеры она активно экспериментировала со своим стилем. Например, в 1998 году Аллегрова появлялась с темными короткими волосами, и, как оказалось, это был ее естественный цвет. Однако после этого она была вынуждена остановиться совсем на другой прическе.

Дело в том, что темноволосая Аллегрова решила стать блондинкой и отправилась в салон на обесцвечивание. Процедура прошла не так, как рассчитывала знаменитость: химические препараты сожгли ей волосы. После этого она практически на каждое выступление надевала парик. И даже после восстановления волос певица все равно продолжала прибегать к этой уловке.

Со временем же Аллегрова настолько привыкла к своему образу, что решила не отказываться от него. Сегодня зрители уже не могут представить ее в другом образе и далеко не всегда узнают на том самом снимке из 1998 года.