«В 1967-м не было интернета»: Кинг внес лишь одну правку в экранизацию «Долгой прогулки» — правил свою же ошибку 60-летней давности

31 августа 2025 16:11
И главные герои картины за такое должны сказать спасибо.

Что делает каждый уважающий себя писатель через 58 лет после публикации успешной книги? Правит ее! Чтобы наконец-то убрать давнюю ошибку, которую фанаты подмечали десятилетиям. Стивен Кинг вмешался в съемки «Долгой прогулки» — экранизации романе времен псевдонима Ричард Бахман, который теперь получил экранизацию.

В книге подростки должны идти со скоростью 4 мили (6.44 км) в час. Идея звучит жутко: сто участников шагают по маршруту, и любой, кто сбавит темп или остановится, — погибает. Но внимательные читатели давно отмечали: цифра завышена, ведь четыре мили в час — это скорее темп бодрого бега, чем долгой изнуряющей ходьбы.

На вопрос фаната в Reddit Кинг ответил честно — в те годы был уверен, что скорость быстрой ходьбы — именно такая:

«Я предложил Дж. Т. Моллнеру изменить ее на 3 мили/час (чуть меньше 5 километров) в экранизации, и это сделали. Это более реалистично. В свою защиту скажу, что в 1967 году не было ни интернета, ни чат-ботов, ни другого подобного хлама».

Любопытно, что даже здесь нашлись защитники первоисточника. Один из фанатов заметил: выбранная Кингом скорость совпадает с армейским «маршем на время», так что придираться не стоит. Но сам автор, похоже, давно хотел расставить все по местам.

Заодно Кинга спросили и о том, чем он вдохновлялся при написании книги. Он признался, что никаких конкретных событий или новостей не было:

«Я думал, что было бы довольно жутко показать соревнования, где побежденных убивают».

Это задолго до «Голодных игр» или «Игры в кальмара», если что. Ирония в том, что режиссером «Долгой прогулки» стал Фрэнсис Лоуренс — тот самый, что когда-то поставил «Голодные игры».

Ранее мы писали: «Эта история вас сломает»: новую экранизацию Кинга критики в один голос зовут лучшим фильмом года — и в нем нет монстров и мистики

Фото: Кадр из фильма «Долгая прогулка» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
