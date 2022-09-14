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Киноафиша Статьи В 1941-м ей было всего 13: за что Аксинье из «Тихого Дона» выдали военную медаль

В 1941-м ей было всего 13: за что Аксинье из «Тихого Дона» выдали военную медаль

14 сентября 2022 20:30
В 1941-м ей было всего 13: за что Аксинье из «Тихого Дона» выдали военную медаль

Элина Быстрицкая навсегда запомнила годы войны.

Наибольшую известность Элине Быстрицкой принесла звездная роль Аксиньи из «Тихого Дона», с которой уверенно стартовала ее карьера. За съемки в легендарных проектах актриса не раз получала звания и благодарности. Были на ее счету и медали за участие в Великой Отечественной войне. Этот факт особенно удивлял фанатов звезды, ведь в 1941 году Элине было всего 13 лет.

Но, как выяснилось, актриса действительно смогла несколько лет прослужить Родине. К началу войны она уже окончила курсы медсестер. Девочка-подросток устроилась санитаркой в госпиталь и помогала раненым. Она без страха меняла повязки на ампутированных конечностях и успокаивала плачущих от боли солдат. Быстрицкая привыкла прятаться при звуках авианалетов. Позже она вспоминала, что через ее руки прошли сотни раненых бойцов.

В 1941-м ей было всего 13: за что Аксинье из «Тихого Дона» выдали военную медаль

Одного из них она встретила позже, уже после войны. Тяжелораненому солдату Василию Харченко Элина пожертвовала собственную кровь для переливания — почти 500 мл. Этим она спасла его от верной смерти. Их случайная встреча произошла спустя 9 лет, когда Быстрицкая уже оканчивала Киевский театральный институт.

Фото: Кадр из фильма «Тихий Дон», 1957-1958
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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