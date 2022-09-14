В 1941-м ей было всего 13: за что Аксинье из «Тихого Дона» выдали военную медаль

Наибольшую известность Элине Быстрицкой принесла звездная роль Аксиньи из «Тихого Дона», с которой уверенно стартовала ее карьера. За съемки в легендарных проектах актриса не раз получала звания и благодарности. Были на ее счету и медали за участие в Великой Отечественной войне. Этот факт особенно удивлял фанатов звезды, ведь в 1941 году Элине было всего 13 лет.

Но, как выяснилось, актриса действительно смогла несколько лет прослужить Родине. К началу войны она уже окончила курсы медсестер. Девочка-подросток устроилась санитаркой в госпиталь и помогала раненым. Она без страха меняла повязки на ампутированных конечностях и успокаивала плачущих от боли солдат. Быстрицкая привыкла прятаться при звуках авианалетов. Позже она вспоминала, что через ее руки прошли сотни раненых бойцов.

Одного из них она встретила позже, уже после войны. Тяжелораненому солдату Василию Харченко Элина пожертвовала собственную кровь для переливания — почти 500 мл. Этим она спасла его от верной смерти. Их случайная встреча произошла спустя 9 лет, когда Быстрицкая уже оканчивала Киевский театральный институт.