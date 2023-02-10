В 19 лет вся перекроенная: от новой девушки Леонардо ДиКаприо мурашки по коже

Леонардо ДиКаприо не долго грустил после расставания со слишком «старой» для него Камилой Морроне. Многие давно заметили, что актер тут же бросает своих возлюбленных, как только им исполняется 25 лет. Это означает, что у его новой избранницы Эден Полани в запасе есть еще пять лет.

В начале марта уроженка Израиля отметит свое 20-летие. Полани строит успешную карьеру модели, что с ее внешностью вполне логично. Красавица может похвастаться высоким ростом, стройной фигурой, рыжими густыми волосами, пухлыми губами и фарфоровой кожей.

И если ДиКаприо в восторге от своего выбора, то публика негодует. Многие обратили внимание на то, что красоту модели нельзя назвать естественной. Больше всего пассию голливудской звезды выдают филлеры в губах. «19 лет, и уже вся перекроенная. Куда мир катится», — возмутился один из пользователей Сети.