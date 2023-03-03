В 19 лет весила 26 кг: что сейчас с шокировавшей всю страну героиней шоу Малахова

Историю Анны Егрчуковой вся страна узнала в 2014 году. Тогда девушка появилась в шоу «Пусть говорят», где рассказала свою историю: она весила всего лишь 26 килограммов и не могла набрать жизненно необходимый вес.

Причиной такой худобы стала неуверенность в себе. Еще в школе Анна услышала нелестные комментарии от одноклассников и решила изменить фигуру. Сначала она похудела на 11 килограммов, а после начала все больше и больше сокращать свой рацион. В итоге ее мать больше не могла наблюдать за пугающей трансформацией наследницы и отправила ее на шоу.

Но исправить ситуацию Анна смогла не с помощью экспертов или врачей. Она сама решила бороться за свое здоровье и за год набрала 22 килограмма. Со временем она исправила свой рацион, занялась спортом, а спустя год вновь появилась на шоу. Как отмечали зрители, девушка выглядела совершенно другим человеком и внешне была полностью здорова.

Сегодня Анна живет полноценной жизнью. Она встретила возлюбленного, окончила институт и мечтает о детях. Знаменитость все еще контролирует свой вес, но уже без экстремальных ограничений, и чувствует себя счастливой.