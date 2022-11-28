В 19 лет уже бабушка: почему при взгляде на внучку Елизаветы II оторопь берет

Луиза Виндзор появилась на свет в ноябре 2003 года в семье принца Эдварда и графини Уэссекской Софи и стала самой младшей из внуков Елизаветы II. Первые годы жизни юная наследница росла в тени своих прославленных родственников, однако теперь начала все чаще появляться на светских мероприятиях и привлекать внимание поклонников. При этом многие с удивлением реагируют на Луизу и ее появления в обществе, а больше всего вопросов у фанатов вызывает стиль внучки королевы.

Дело в том, что Луиза в свои 19 лет выбирает весьма старомодные наряды. Она регулярно появляется на публике в винтажных шляпках, которые были актуальны десятилетия назад. Как утверждают поклонники, таким образом она копирует стиль своей бабушки, которая тоже была поклонницей необычных головных уборов. Помимо этого, Луиза всегда выбирает спокойные и приглушенные цвета, что соответствует правилам дресс-кода, но заметно старит ее.

Как уверены внимательные пользователи Сети, большая часть вещей, в которых появляется Луиза, взяты из гардероба ее матери Софи. При этом юная наследница престола не ушивает их, из-за чего многие пиджаки и, например, платья выглядят на ней весьма массивно и делают ее похожей на «бабушку».

Некоторые эксперты, наоборот, хвалят внучку королевы за смелые решения. Они уверены, что она обязательно станет новой иконой стиля, ведь с ранних лет выбрала свой неповторимый образ.