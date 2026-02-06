Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи В «17 мгновениях весны» нельзя было показывать руки Штирлица: по ним Мюллер легко бы выследит шпиона

6 февраля 2026 14:44
Почему Тихонов прятал кисти в перчатках?

В «Семнадцати мгновениях весны» руки Штирлица, конечно, видны — когда он печатает на машинке, держит стакан или пишет. Но в большинстве таких сцен зритель видит кисти художника Феликса Ростоцкого.

Почему же Татьяна Лиознова пошла на это? У самого Вячеслава Тихонова была татуировка «Слава» на тыльной стороне ладони, которую не получалось надёжно скрыть гримом. Думаем, попади тату в кадр анекдотов про Штирлица и Мюллера было бы в 100 раз больше.

Однако дело было не только в тату. Всеволод Владимиров (Максим Исаев) по замыслу Юлиана Семёнова — потомственный дворянин и блестящий резидент. У Тихонова же, человека рабочей закалки, были крупные, грубоватые руки, не соответствующие аристократическому образу агента.

Поэтому для крупных планов пригласили Ростоцкого, чьи пальцы выглядели более ухоженными и «интеллигентными». В остальных сценах реквизиторы старались прятать кисти героя — за перчатками, в карманах или показывать их со спины.

К словуу, однажды Вячеслав Тихонов, опаздывая на съёмки, переоделся в гостинице и вышел на улицу в полной форме оберштурмбаннфюрера СС. Эффект был ошеломляющим: возмущённые прохожие почти вызвали милицию. Актёра спас подъехавший ассистент режиссёра, который успел объяснить ситуацию и увез «фашиста» на съёмочную площадку.

Возвращаясь к рукам, той же логике следовал Сергей Бондарчук в «Войне и мире», скрывая руки Пьера Безухова в перчатках. Так что каждая деталь в образе Штирлица, включая его холёные пальцы, работала на погружение в историю.

Фото: Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
