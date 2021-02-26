«В 17 лет меня позвали в бригаду»: рэпер Джиган рассказал о своем криминальном прошлом

Известный российский рэпер Джиган с детства занимается спортом и до сих пор продолжает уделять ему много внимания. Подкачанный торс музыканта сейчас привлекает внимание многих девушек, однако в юности крепкое телосложение сыграло с ним неприятную шутку. Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, едва не стал участником криминальной группы.

35-летний музыкант рассказал в интервью YouTube-шоу «Я себя знаю!», что однажды принял участие в краже телефона. «Мне было 17 лет, когда меня позвали в бригаду. Они сказали: «Нам нужен крепкий пацан. Спокойно подойди и выруби человека, а мы телефон возьмем», — вспомнил исполнитель.

По словам Джигана, в то время он занимался кикбоксингом, и выполнить просьбу новых знакомых для него не составило бы большого труда, однако в финальный момент он хотел отказаться от задуманного. «Думаю: „Нет, не буду никого бить“. Я изобразил, что поскользнулся и упал на человека. В этот момент и отработали телефон. Зато я его не вырубил», — откровенно рассказал многодетный отец.

С тех пор музыкант решил больше не связываться с криминалом и направил свою энергию на творчество. Джиган не только успевает записывать хиты, но и уделяет немало времени своей большой семье. Он уже давно женат на модели Оксане Самойловой, с которой они воспитывают четверых детей: трех дочек и маленького сына.