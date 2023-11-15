В 16 выглядела на 60: девочка с лицом пенсионерки родила, и вот как выглядит ее сын

Ирина Неженцева была в шоке, когда в роддоме ей показали новорожденную малышку. Маленькая Катя появилась на свет с прогерией — редким генетическим заболеванием. Девочка скорее напоминала старушку, а не румяного младенца. При таком недуге люди выглядят намного старше своего возраста.

К счастью, изменения коснулись лишь лица героини: ее внутренние органы и тело развивались согласно нормам. В школе Екатерина постоянно терпела издевки сверстников и долгое время не могла наладить личную жизнь. К счастью, женщина все-таки встретила любимого человека и родила двоих детей. Увы, позже Неженцева все-таки развелась.

Старший сын родился совершенно здоровым, а младший ребенок также оказался носителем прогерии. Миша, как и мама, похож на героя фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона», но родители стремятся сделать все, чтобы мальчик не чувствовал себя изгоем.