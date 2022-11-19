В 16 шла под венец с 47-летним: чем закончилась история Дарьи Малининой

В 2014 году на одном из федеральных телеканалов вышла передача «Говорим и показываем», героями которой стали собиравшиеся пожениться 16-летняя школьница Даша Малинина и 47-летний Владимир Буслов, ее односельчанин. Малинина знала своего избранника с 9-летнего возраста: он работал в доме ее мамы. В 13 лет она начала с ним встречаться, а еще через три года их отношения перешли и в интимную плоскость.

Гости студии в ходе передачи, как и односельчане Даши и Владимира, обвинили мужчину в нездоровых наклонностях: они были уверены, что 30-летняя разница в возрасте не может принести влюбленным ничего хорошего. Но, несмотря на это, пара всерьез намеревалась зарегистрировать свои отношения, а Малинина уже подыскивала себе свадебное платье.

После поднятого передачей шума о судьбе Даши долгое время не было ничего известно. Лишь недавно по ее социальным сетям журналисты смогли сделать вывод, что девушка сейчас живет в Нижнем Новгороде и в 2020 году получила предложение выйти замуж за мужчину, от которого к тому времени родила двоих дочерей.

О романе с Владимиром Бусловым ни сама Дарья Малинина, ни ее родные давно не вспоминают — скорее всего, подростковая влюбленность закончилась сама с течением времени, как это часто и бывает.