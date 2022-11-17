В 16 лет давали все 60: как изменилась девушка с лицом старухи из шоу Малахова (фото)

Екатерина Неженцева стала известна благодаря участию в передачах Малахова. У девушки редкое заболевание, из-за которого она с детства выглядит как бабушка. Уже в 16 она выглядела как изможденная старуха с глубокими морщинами на лице.

Эта болезнь называется прогерией и передается по наследству. Ребенок уже с младенчества похож на пожилого человека. Как правило, такие дети не доживают до совершеннолетия. Однако Неженцева стала исключением.

В 2011 году девушка обратилась к Малахову со своей историей. Неженцева хотела сделать пластическую операцию, но у нее не было денег. С детства Екатерина терпела насмешки сверстников, что привело к серьезным комплексам и желанию измениться. Благодаря шоу Малахова о девушке узнала вся страна. Вскоре нашлись специалисты, которые согласились ей помочь. Неженцевой сделали пластическую операцию и подтянули кожу лица.

Екатерина обрела уверенность в себе. Она вышла замуж и родила двоих детей. Увы, младший сын унаследовал прогерию. Из-за этого супруг бросил семью. Известно, что сейчас у 27-летней Неженцевой есть новый ухажер.

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