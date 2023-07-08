В 15 лет этот парнишка крутил роман с 40-летней цыганкой: с тех пор в его жизни многое изменилось (фото)

Андрей Джанзаков потряс всю страну, появившись в шоу «Пусть говорят». Подросток закрутил роман с цыганкой, которая годилась ему в матери.

На момент выхода программы Андрею было 15 лет, а Марине Гуденко — 40. Ни юношу, ни цыганку разница в возрасте нисколько не смущала. В эфире Джанзаков признался: для него это была любовь с первого взгляда. Парень твердо намеревался жениться, чем шокировал родных. К тому же у него и его избранницы появилось двое детей, которых забрали соцработники. При этом подросток не скрывал: чтобы прокормить семью, он промышлял воровством.

С момента выхода скандальной программы прошло больше десяти лет, и за это время жизнь Андрея сильно изменилась. Парень женился, но не на Гуденко. В Сети есть снимок. На нем Джанзаков запечатлен с супругой, которая, к слову, заметно старше, чем он. Мужчина нашел себе работу в местном сельскохозяйственном кооперативе и завязал с преступной деятельностью.

Но в Сети за него радоваться не спешат. Многие удивляются тому, что, будучи вполне симпатичным, Андрей выбирает себе «старых теток». Вот только ему, как и прежде, до чужого мнения дела нет.