В 14 лет поступила в МГУ, но счастья там не нашла: непростая участь советского вундеркинда

Сегодня все чаще появляются истории о юных вундеркиндах, чьи способности поражают многих. Однако и в советские времена были дети, которые могли быстрее сверстников пройти всю школьную программу. Одной из них была Ирина Полякова.

В возрасте 14 лет она уже смогла поступить на экономический факультет МГУ. Девочка прилежно училась, но чувствовала себя неуютно. Она хотела быть похожей на своих сокурсниц, поэтому носила яркий макияж и высокие шпильки. Впрочем, это не помогло ей чувствовать себя увереннее.

Юная Ирина все же смогла с отличием закончить бакалавриат и магистратуру, но это не принесло ей счастья. Красавица пережила два развода, страдала от депрессии и даже лечилась в специализированной клинике от неврозов. К тому же отношения с родителями практически всегда складывались неудачно. С огромным трудом девушка все же наладила свою личную жизнь и даже стала матерью.