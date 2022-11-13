В 14 лет не справилась со славой: куда пропала принцесса Будур из советской сказки

Карьера Додо Чоговадзе начиналась поистине сказочно. Актриса попала на съемочную площадку фильма «Волшебная лампа Аладдина», где ей посчастливилось сыграть царевну Будур.

Тогда на голову 14-летней артистки обрушилась всесоюзная слава. Казалось, что это только начало большого пути — на самом же деле это был конец.

После выхода ленты на экраны знаменитость снялась еще в одном проекте, а затем была вынуждена навсегда покинуть кинематограф. Чоговадзе получала интересные предложения от режиссеров, но дальше этого дело так и не пошло. Производство картин, в которых должна была засветиться актриса, каждый раз останавливали.

Чоговадзе, которая когда-то красовалась на обложке журнала «Советский экран», вернулась в Грузию. Там она вышла замуж и устроилась на работу в Тбилисский театральный университет, где начала преподавать ритмику.