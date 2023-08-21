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В 13 лет выглядит на 25: внешность дочери Брежневой вызывает оторопь

21 августа 2023 06:45
В 13 лет выглядит на 25: внешность дочери Брежневой вызывает оторопь

Звезда встала на защиту наследницы.

Дочь Веры Брежневой Сара Киперман давно не малышка. Наследница певицы завела социальные сети и теперь демонстрирует публике свои снимки. Многие не ожидали увидеть ее такой.

Саре 13 лет, но выглядит она гораздо старше. Девушке можно смело дать все 25. Она носит откровенную одежду и вовсю пользуется косметикой. По мнению многих поклонников экс-солистки группы «ВИА Гра», ее девочка слишком рано повзрослела.

«Мне одному кажется, что на фото не ребенок, а тетка?», «Что будет дальше, страшно представить», «Я в 13 лет выглядела как дитя, а тут уже такая дама. Ужас», — удивляются в Сети.

Исполнительница не раз слышала подобные замечания. Артистка не переживает из-за того, что внешность ее дочери вызывает оторопь у народа. Звезда колко ответила хейтерам, заметив, что все в детстве хотят выглядеть старше и Сара не исключение.

В 13 лет выглядит на 25: внешность дочери Брежневой вызывает оторопь
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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