В 13 лет выглядит на 25: внешность дочери Брежневой вызывает оторопь

Дочь Веры Брежневой Сара Киперман давно не малышка. Наследница певицы завела социальные сети и теперь демонстрирует публике свои снимки. Многие не ожидали увидеть ее такой.

Саре 13 лет, но выглядит она гораздо старше. Девушке можно смело дать все 25. Она носит откровенную одежду и вовсю пользуется косметикой. По мнению многих поклонников экс-солистки группы «ВИА Гра», ее девочка слишком рано повзрослела.

«Мне одному кажется, что на фото не ребенок, а тетка?», «Что будет дальше, страшно представить», «Я в 13 лет выглядела как дитя, а тут уже такая дама. Ужас», — удивляются в Сети.

Исполнительница не раз слышала подобные замечания. Артистка не переживает из-за того, что внешность ее дочери вызывает оторопь у народа. Звезда колко ответила хейтерам, заметив, что все в детстве хотят выглядеть старше и Сара не исключение.