В 13 лет сотня ролей: юной россиянке помог пробиться не только талант

Виталия Корниенко появилась на свет весной 2010 года, а на съемочную площадку попала уже в два года. За прошедшие годы она успела принять участие в 99 фильмах и сериалах, благодаря чему стала одной из самых успешных и известных актрис.

Так, в фильмографии Виталии можно увидеть картину «Мажор. Сочи», сериал «ЮЗЗЗ» и, например, третий сезон сериала «Шифр», где ее коллегами стали Марьяна Спивак и Екатерина Вилкова. Помимо этого, девочка занимается озвучкой иностранных проектов: ее голосом говорят герои «Смертельной ловушки», «Дурного глаза» и боевика «Никто».

При этом добиться такого успеха, как пишет «Комсомольская правда», Виталия смогла не только благодаря своему таланту. Дело в том, что ее старшая сестра тоже построила карьеру в кино, и на съемочную площадку девочка попала как раз благодаря родственнице. К тому же мама активно поддерживает обеих дочек и стремится всячески помогать им.

Виталия не скрывает, что свое будущее видит только в сфере кинематографа. Однако артистка не уверена, что всю жизнь будет играть, поэтому планирует попробовать себя в продюсировании и режиссуре.