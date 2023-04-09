В «12 стульях» снималась настоящая княжна: не догадаетесь, кого она сыграла (фото)

Была связана с одним из главных героев.

Экранизацию «12 стульев» Леонида Гайдая многие считают самой лучшей. Зрители досконально изучили картину, однако один занятный факт мог остаться незамеченным.

Оказывается, в фильме снялась потомственная княжна. Речь идет о Евдокии Урусовой, которая сыграла тещу Кисы Воробьянинова Клавдию Ивановну. За образом этой немощной бабушки в чепчике скрывалась уникальная личность с непростой судьбой.

Евдокия Юрьевна происходила из княжеского рода Урусовых. Она училась в институте благородных девиц, занималась балетом и верховой ездой. С юности Урусова снималась в немом кино, чтобы финансово помогать семье.

В 30-е годы актрисе пришлось особенно трудно. Ее арестовали — якобы за отказ доносить на своего коллегу Александра Демича. Урусовой дали десять лет. Однако после досрочного освобождения ее осудили снова и отправили в ссылку. Все это время Евдокию Юрьевну поддерживали Иннокентий Смоктуновский и Георгий Жженов.

Актрису реабилитировали в 1955 году. Она продолжила свою карьеру и сыграла больше двухсот ролей. В 80-х Урусова снялась в культовой драме «Курьер», где предстала в образе властной Агнессы Ивановны.

Княжна скончалась в 88 лет. До последнего она оставалась в профессии и выходила на театральные подмостки.