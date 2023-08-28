В 12 лет было 180 килограммов: сколько теперь весит парень, обещавший Малахову похудеть

Кирилл Ятнов появился на шоу Андрея Малахова из-за своего лишнего веса. Мальчику было всего 12 лет, а весил он 180 килограммов. Перебрав все возможные способы похудения, родители тяжеловеса решили попросить о помощи у телевизионщиков.

На передаче они рассказали, что Кирилл стал набирать вес еще в начальной школе. Из-за этого у мальчика не было друзей, поэтому он совсем перестал гулять и обосновался за компьютером. Такое поведение только усугубляло ожирение, но врачи оказались бессильны. Не помогали молодому человеку ни диеты, ни многочисленные лекарства.

Чтобы заинтересовать парня в похудении, Малахов пообещал лично оплатить ему путешествие в Париж, если Кирилл избавится от 120 килограммов. Увы, это не возымело эффекта. Ятнов смог скинуть только 40 кило и на этом остановился. Молодой человек уже пожалел, что согласился на съемки — после этого его стали дразнить в школе, из-за чего тяжеловес только сильнее замкнулся в себе.