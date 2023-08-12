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В 11 лет стала «теткой»: преображение дочери Бони из «Дома-2» вызывает недоумение

12 августа 2023 17:00
В 11 лет стала «теткой»: преображение дочери Бони из «Дома-2» вызывает недоумение

Поклонники не остались в восторге от ее внешнего вида.

Виктория Боня стала мамой в 2012 году, когда родилась ее дочь Анджелина от предпринимателя Алекса Смерфита. После расставания родителей девочка осталась с мамой, и Боня не стремится скрывать ее от глаз публики. Однако недавние публикации с дочерью шокировали многочисленных поклонников знаменитости.

В своих социальных сетях звезда «Дома-2» поделилась серией снимков с Анджелиной. Наследница звезды примерила черную футболку с открытым плечом и джинсовую юбку, а в подписи Боня рассказала, что не так давно ее дочь вернулась из летнего лагеря.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись, но многие с удивлением отметили, что 11-летняя Анджелина выглядит значительно старше своих лет. По мнению поклонников, именно Боня виновата в преображении своей дочери, которая теперь выглядит как взрослая девушка, ведь старается навязать ей свой взгляд на мир.

«Она старше мамы уже», «Ей здесь 28 лет, мне кажется», «Очень взрослой дочка выглядит, чересчур», — делятся мнением пользователи Сети.

В 11 лет стала «теткой»: преображение дочери Бони из «Дома-2» вызывает недоумение
Фото: Legion-Media, кадр из программы "Дом-2", соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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