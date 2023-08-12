В 11 лет стала «теткой»: преображение дочери Бони из «Дома-2» вызывает недоумение

Поклонники не остались в восторге от ее внешнего вида.

Виктория Боня стала мамой в 2012 году, когда родилась ее дочь Анджелина от предпринимателя Алекса Смерфита. После расставания родителей девочка осталась с мамой, и Боня не стремится скрывать ее от глаз публики. Однако недавние публикации с дочерью шокировали многочисленных поклонников знаменитости.

В своих социальных сетях звезда «Дома-2» поделилась серией снимков с Анджелиной. Наследница звезды примерила черную футболку с открытым плечом и джинсовую юбку, а в подписи Боня рассказала, что не так давно ее дочь вернулась из летнего лагеря.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись, но многие с удивлением отметили, что 11-летняя Анджелина выглядит значительно старше своих лет. По мнению поклонников, именно Боня виновата в преображении своей дочери, которая теперь выглядит как взрослая девушка, ведь старается навязать ей свой взгляд на мир.