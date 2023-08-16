В 100 раз красивее Настеньки: ахнете, увидев жену Иванушки из «Морозко»

Эдуард Изотов был невероятно привлекателен в образе Иванушки из сказки «Морозко». Юная актриса Наталья Седых без памяти влюбилась в своего партнера по съемочной площадке. Но покорить его сердце 15-летняя артистка не могла.

Тогда актер уже был женат на Инге Будкевич. Супруга знаменитости ничуть не уступала своей молодой сопернице. Напротив, она была в сто раз красивее наивной Настеньки. В Сети можно увидеть архивный снимок возлюбленной Изотова, который говорит сам за себя.

Интересно, что Будкевич прекрасно знала о чувствах Седых к ее законному супругу. Но за свое семейное благополучие звезда экрана не переживала. Она понимала, что эта юношеская влюбленность совсем скоро рассеется как дым. Инга Николаевна была полностью уверенна в том, что избранник хранит ей верность и не позволяет себе ничего лишнего.