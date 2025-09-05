В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»

В сериале «Вечность» Адам — загадочный враг Генри Моргана, судмедэксперта, который уже более 200 лет не может умереть. Но в отличие от Генри, Адам влачит бренное существование 2000 лет.

Его первая смерть случилась ещё в Древнем Риме — кинжал воткнули ему в живот (судя по намекам во время убийства Цезаря), и с тех пор его жизнь превратилась в бесконечное проклятие.

2000 лет одиночества

За эти две тысячи лет Адам видел всё: падение империй, войны, концлагеря Освенцима, где над ним проводил эксперименты сам Доктор Смерть, — и именно поэтому он давно перестал ценить человеческую жизнь.

Для него смерть стала рутиной, а вечность — тюрьмой без выхода.

Противостояние с Генри

Несмотря на хищный и порой жестокий характер, Адам не всегда враждебен к Генри. Он помогает ему в расследованиях, раскрывает тайны прошлого и даже спасает его близких. Но одновременно Адам видит в Генри своё будущее — неизбежное выгорание, холод и отчуждение после веков бессмертия.

Его знаменитая фраза звучит как предупреждение: «Присмотрись, Генри. Вот как выглядит порядочный человек спустя две тысячи лет».

Адам одержим поиском своего римского кинжала — оружия, которым его впервые убили. Он верит, что смерть бессмертного возможна только через предмет, связанный с первой смертью.

Но за две тысячи лет так и не решился проверить свою теорию: как бы он ни говорил, что устал жить, — умирать он всё ещё боится. Фанаты детективов расхвалили новинку от Netflix на 8,2 балла — настолько крутой, что заходит всем (даже не ценителям жанра).