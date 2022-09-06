Узнают только по глазам: как выглядит Полина из фильма «Мужики!..» спустя 40 лет

Вышедший в 1981 году фильм «Мужики!..» режиссера Искры Бабича вот уже 40 с лишним лет остается неувядающей классикой отечественного кинематографа. Но если исполнитель главной роли Александр Михайлов до сих пор известен и любим зрителями, то дальнейшая судьба девочки, исполнившей роль Полины, для многих осталась тайной.

На момент съемок фильма Ирине Ивановой было всего 15 лет, но за ее плечами уже было большое разочарование в кино — за два года до этого ее не взяли в картину «Приключения Электроника», куда девочка очень хотела попасть. Поэтому и съемки в картине Бабича дались ей очень непросто. На эту роль ее пришлось уговаривать и режиссеру, и родителям. А после премьеры все начали говорить о большом экранном будущем юной актрисы, но Ира наотрез отказалась от всех предложений.

Вместо этого Иванова посвятила себя учебе и после окончания института устроилась работать делопроизводителем. Там она встретила своего будущего мужа, с которым у нее уже трое детей. Сейчас Ирине 56 лет. Она по-прежнему состоит в теплых отношениях с коллегами по съемкам, но дверь в кино, закрытую четыре десятка лет назад, открывать не планирует.