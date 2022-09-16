Узнайте значение своего имени, пройдя наш быстрый и точный тест

Во все века имени человека придавали особое, сакральное значение. У славян долгое время существовала традиция давать новорожденному сразу два имени. Дело в том, что до принятия на Руси христианства младенцев нарекали либо в честь фамильного ремесла (Кожемяка), особенностей внешности (Белянка) и даже времени или дня рождения (Собота). Некоторые родители были настолько суеверными, что давали ребенку неблагозвучное имя вроде Брехи или Грязнуши, чтобы отвадить от него злых духов. После того, как на русской земле распространилось христианство, детей начали называть в честь святых, но простой люд не понимал значения греческих, латинских и древнееврейских имен и продолжал нарекать своих наследников по старинке. В итоге практически у каждого человека было два имени - одно давалось при крещении, другое было мирским. Позднее мирские имена начали употреблять преимущественно в качестве прозвищ, а в 17 веке церковь начала борьбу против двуименности. Так, мало-помалу, закрепилась традиция давать только одно имя.

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