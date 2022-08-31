Узнайте ваш реальный знак зодиака с помощью простого теста

Согласно данным опроса 2021 года, в гороскопы верит 71% россиян. Несмотря на то, что научное сообщество не признает астрологию самостоятельной дисциплиной, вера людей в предсказания звезд, пожалуй, в чем-то даже превосходит веру в результаты прогрессивных исследований. На протяжении долгого времени ученые изучают феномен астрологии и ее влияния на человека. Проводятся многочисленные эксперименты, целью которых является доказательство несостоятельности астрологии как науки. Так, например, исследователи утверждают, что весь фокус заключается в так называемом эффекте Барнума - феномене, о котором впервые заговорил американский психолог Пол Мил в 1950-х годах. Это явление он назвал в честь Финеаса Барнума, известного шоумена, историю которого в общих чертах многие знают благодаря фильму-мюзиклу с Хью Джекманом в главной роли. Суть эффекта Барнума заключается в том, что при описании используются самые общие, размытые формулировки, которые можно отнести абсолютно к любому человеку. Поэтому, читая гороскопы, человек может легко найти в них сходство с самим собой.

Как бы там ни было, астрология по-прежнему популярна. Пройдите наш тест, чтобы узнать, каков ваш реальный знак зодиака.