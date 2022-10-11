Узнайте свой литературный iq: покажите блистательный результат

Любовь к чтению - то качество, которое нам стараются привить с самого детства сначала родители, потом учителя. Роман с литературой у всех развивается по-разному - кто-то сразу же ныряет с головой в омут и жадно поглощает все книги с домашней и не только библиотеке, кто-то входит во вкус только спустя время, а третьи… Третьи могут так никогда и не почувствовать притяжения к книжным страницам - такое тоже случается. С развитием интернета многие предрекали бумажным книгам скорую гибель, однако они по-прежнему ценятся читателями. Пожалуй, единственная проблема, с которой сталкиваются любители чтения - это нехватка времени на любимое хобби. Современные психологи даже пишут статьи на тему “как перестать испытывать вину за то, что читаете так мало” - как оказалось, для многих она очень актуальна. Люди скупают все новые и новые книги, но в условиях постоянного цейтнота страдают от мысли, что не успевают прочесть свои книжные запасы.

А насколько вы начитанный человек? Сможете ли вы вспомнить известные и не очень произведения, назвать автора, персонажей? Пройдите наш тест, который покажет, можете ли вы похвастаться своими знаниями в литературе.