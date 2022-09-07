Узнайте свой главный недостаток с помощью нашего теста

Недостатки есть у каждого - как известно, совершенных людей в мире не существует. Любой человек может назвать десятки своих “плохих” черт, крупных и мелких, от неумения просить прощения до привычки оставлять тюбик с зубной пастой незакрытым. Кто-то вполне неплохо уживается со своими недостатками, а кто-то, напротив, всеми силами пытается их искоренить. “Вот только нужно ли это делать?” - задаются вопросом современные психологи. Некоторые исследователи считают, что негативные качества, которых мы стесняемся, нет смысла скрывать от других людей. Окружающие и так прекрасно видят все недостатки, но, как правило, либо не считают их таковыми, либо мирятся с ними и принимают человека таким, какой он есть. Речь, конечно же, не идет о каких-то серьезных негативных чертах вроде стремления манипулировать людьми или патологической склонности к лжи, однако с другими особенностями, которые не причиняют людям большого вреда и неудобств, мириться можно, убеждены психологи.

Знаете ли вы свои недостатки? А можете ли назвать самый главный из них? Ответьте на вопросы нашего теста, а мы подскажем, какова ваша основная негативная черта.