Узнайте художника по автопортрету: всего 4% образованных людей набирают больше 10 баллов

Автопортрет как жанр появился сравнительно недавно. Первым в истории европейской живописи осмелился нарисовать себя Альбрехт Дюрер. Впервые он изобразил себя в 1484 году, когда ему было всего тринадцать лет. Информацию об этом можно найти на самом рисунке - вероятно, Дюрер сделал ее намного позднее. В Германии XV века автопортреты никто не делал - это было не принято, поэтому художник не мог ни у кого позаимствовать идею. В юном возрасте художник продемонстрировал немалую смелость, решившись нарисовать самого себя, глядя на отражение в зеркале. При этом он не стремился как-то приукрасить себя, добавить роскошную одежду или изменить черты лица - он с бесстрастностью естествоиспытателя фиксировал то, что видел. Позднее Дюрер нарисовал еще немало автопортретов, наиболее известным из которых является “Автопортрет в одежде, отделанной мехом” 1500 года. Это изображение получило особый резонанс еще и потому, что художник нарисовал себя в манере, свойственной иконописцам, и был похож на Христа.

Сможете ли вы угадать русских художников по их автопортретам? Проверьте свое знание живописи и интуицию с помощью нашего теста.