Узнай, какой красавчик из турецких сериалов подходит тебе по знаку зодиака

Если представить, что персонажи многосерийных проектов соответствуют определенным знакам зодиака, можно выбрать себе идеального партнера.

Овен – Ферхат Аслан

Женщины этого знака от природы наделены страстью и уверенностью в себе. Справиться с огненным знаком может только такой же сильный и независимый мужчина, как Фархат из «Черно-белой любви».

Его характер соответствует Водолею, который подойдет Овну.

Телец – Джан Дивит

Типичные Тельцы много работают, но при этом стараются создать комфорт и уют дома. Идеальный выбор для них – проницательный Рак, на которого похож главный герой «Ранней пташки». Эмоциональный и талантливый, Джан сделает все для своей избранницы.

Близнецы – Гедиз Ишиклы

Уравновесить жизнерадостный характер Близнецов под силу только спокойным Весам. Гедиз из «Дочери посла» способен всегда поддержать любимую женщину, а его дипломатичности остается только позавидовать.

Рак – Сулейман

Проницательные Раки смогут ужиться с сильным Скорпионом, каким и кажется главный герой «Великолепного века».

Мудрый, властный и мужественный султан готов разрушить империю ради возлюбленной.

Лев – Кемаль Сойдере

Представительницы огненного знака мечтают о мужественном, бесстрашном, но способном поддаться порыву мужчине. Под описание подходят Стрельцы, а также главный герой сериала «Черная любовь».

Дева – Мурат Сарсилмаз

Ранимые Девы всегда могут опереться на плечо надежного Козерога. Типичный представитель знака – персонаж проекта «Любовь не понимает слов».

Он любит все контролировать, и, если уж поддается чувствам, пойдет до конца.

Весы – Онур Аксал

Прагматичным Весам часто не хватает настоящей страсти. Подарить ее может Лев. На представителя знака похож герой «1001 ночи». Обаятельный, самовлюбленный, но при этом преданный и способный на искренние чувства.

Скорпион – Маджит Арджаоглу

Решительные и сильные Скорпионы оценят умение выходить из сложных ситуаций, которым обладают Рыбы. И, пусть герой сериала «Два лица Стамбула» слишком мечтательный и недостаточно практичный, зато готов на все ради любимой женщины.

Стрелец – Серкан Болат

Целеустремленные Стрельцы в отношениях ценят страсть и азарт, чем могут похвастать другие представители огненной стихии. Например, Овен. Характерные этому знаку черты проявляет персонаж проекта «Постучись в мою дверь».

Козерог – Ариф

Трудолюбивые Козероги обратят внимание на талантливых и практичных Тельцов. Ариф из «Женщины» подходит под описание знака. Он заботливый, стремится обеспечить семью, хотя далек от романтики и достаточно предсказуем.

Водолей – профессор Ирфан

Водолеи легки на подъем и ветрены. Уравновесить их смогут Близнецы, которые также быстро идут на контакт. Герой «Вавилона» проявляет свои лучшие качества в отношениях с женщинами.

Рыбы – Абедин Адаклы

Склонные к фантазиям и переживаниям представительницы знака будут комфортно себя чувствовать рядом с Девами. Один из персонажей сериала «Черно-белая любовь» проявляет и силу, и способность тонко чувствовать эмоции других.