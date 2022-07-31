Узнай, какой красавчик из турецких сериалов подходит тебе по знаку зодиака
Если представить, что персонажи многосерийных проектов соответствуют определенным знакам зодиака, можно выбрать себе идеального партнера.
Овен – Ферхат Аслан
Женщины этого знака от природы наделены страстью и уверенностью в себе. Справиться с огненным знаком может только такой же сильный и независимый мужчина, как Фархат из «Черно-белой любви».
Его характер соответствует Водолею, который подойдет Овну.
Телец – Джан Дивит
Типичные Тельцы много работают, но при этом стараются создать комфорт и уют дома. Идеальный выбор для них – проницательный Рак, на которого похож главный герой «Ранней пташки». Эмоциональный и талантливый, Джан сделает все для своей избранницы.
Близнецы – Гедиз Ишиклы
Уравновесить жизнерадостный характер Близнецов под силу только спокойным Весам. Гедиз из «Дочери посла» способен всегда поддержать любимую женщину, а его дипломатичности остается только позавидовать.
Рак – Сулейман
Проницательные Раки смогут ужиться с сильным Скорпионом, каким и кажется главный герой «Великолепного века».
Мудрый, властный и мужественный султан готов разрушить империю ради возлюбленной.
Лев – Кемаль Сойдере
Представительницы огненного знака мечтают о мужественном, бесстрашном, но способном поддаться порыву мужчине. Под описание подходят Стрельцы, а также главный герой сериала «Черная любовь».
Дева – Мурат Сарсилмаз
Ранимые Девы всегда могут опереться на плечо надежного Козерога. Типичный представитель знака – персонаж проекта «Любовь не понимает слов».
Он любит все контролировать, и, если уж поддается чувствам, пойдет до конца.
Весы – Онур Аксал
Прагматичным Весам часто не хватает настоящей страсти. Подарить ее может Лев. На представителя знака похож герой «1001 ночи». Обаятельный, самовлюбленный, но при этом преданный и способный на искренние чувства.
Скорпион – Маджит Арджаоглу
Решительные и сильные Скорпионы оценят умение выходить из сложных ситуаций, которым обладают Рыбы. И, пусть герой сериала «Два лица Стамбула» слишком мечтательный и недостаточно практичный, зато готов на все ради любимой женщины.
Стрелец – Серкан Болат
Целеустремленные Стрельцы в отношениях ценят страсть и азарт, чем могут похвастать другие представители огненной стихии. Например, Овен. Характерные этому знаку черты проявляет персонаж проекта «Постучись в мою дверь».
Козерог – Ариф
Трудолюбивые Козероги обратят внимание на талантливых и практичных Тельцов. Ариф из «Женщины» подходит под описание знака. Он заботливый, стремится обеспечить семью, хотя далек от романтики и достаточно предсказуем.
Водолей – профессор Ирфан
Водолеи легки на подъем и ветрены. Уравновесить их смогут Близнецы, которые также быстро идут на контакт. Герой «Вавилона» проявляет свои лучшие качества в отношениях с женщинами.
Рыбы – Абедин Адаклы
Склонные к фантазиям и переживаниям представительницы знака будут комфортно себя чувствовать рядом с Девами. Один из персонажей сериала «Черно-белая любовь» проявляет и силу, и способность тонко чувствовать эмоции других.