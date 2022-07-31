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Узнай, какой красавчик из турецких сериалов подходит тебе по знаку зодиака

31 июля 2022 10:54
Узнай, какой красавчик из турецких сериалов подходит тебе по знаку зодиака

Если представить, что персонажи многосерийных проектов соответствуют определенным знакам зодиака, можно выбрать себе идеального партнера.

Овен – Ферхат Аслан

Узнай, какой красавчик из турецких сериалов подходит тебе по знаку зодиака

Женщины этого знака от природы наделены страстью и уверенностью в себе. Справиться с огненным знаком может только такой же сильный и независимый мужчина, как Фархат из «Черно-белой любви».

Его характер соответствует Водолею, который подойдет Овну.

Телец – Джан Дивит

Узнай, какой красавчик из турецких сериалов подходит тебе по знаку зодиака

Типичные Тельцы много работают, но при этом стараются создать комфорт и уют дома. Идеальный выбор для них – проницательный Рак, на которого похож главный герой «Ранней пташки». Эмоциональный и талантливый, Джан сделает все для своей избранницы.

Близнецы – Гедиз Ишиклы

Узнай, какой красавчик из турецких сериалов подходит тебе по знаку зодиака

Уравновесить жизнерадостный характер Близнецов под силу только спокойным Весам. Гедиз из «Дочери посла» способен всегда поддержать любимую женщину, а его дипломатичности остается только позавидовать.

Рак – Сулейман

Узнай, какой красавчик из турецких сериалов подходит тебе по знаку зодиака

Проницательные Раки смогут ужиться с сильным Скорпионом, каким и кажется главный герой «Великолепного века».

Мудрый, властный и мужественный султан готов разрушить империю ради возлюбленной.

Лев – Кемаль Сойдере

Узнай, какой красавчик из турецких сериалов подходит тебе по знаку зодиака

Представительницы огненного знака мечтают о мужественном, бесстрашном, но способном поддаться порыву мужчине. Под описание подходят Стрельцы, а также главный герой сериала «Черная любовь».

Дева – Мурат Сарсилмаз

Узнай, какой красавчик из турецких сериалов подходит тебе по знаку зодиака

Ранимые Девы всегда могут опереться на плечо надежного Козерога. Типичный представитель знака – персонаж проекта «Любовь не понимает слов».

Он любит все контролировать, и, если уж поддается чувствам, пойдет до конца.

Весы – Онур Аксал

Узнай, какой красавчик из турецких сериалов подходит тебе по знаку зодиака

Прагматичным Весам часто не хватает настоящей страсти. Подарить ее может Лев. На представителя знака похож герой «1001 ночи». Обаятельный, самовлюбленный, но при этом преданный и способный на искренние чувства.

Скорпион – Маджит Арджаоглу

Узнай, какой красавчик из турецких сериалов подходит тебе по знаку зодиака

Решительные и сильные Скорпионы оценят умение выходить из сложных ситуаций, которым обладают Рыбы. И, пусть герой сериала «Два лица Стамбула» слишком мечтательный и недостаточно практичный, зато готов на все ради любимой женщины.

Стрелец – Серкан Болат

Узнай, какой красавчик из турецких сериалов подходит тебе по знаку зодиака

Целеустремленные Стрельцы в отношениях ценят страсть и азарт, чем могут похвастать другие представители огненной стихии. Например, Овен. Характерные этому знаку черты проявляет персонаж проекта «Постучись в мою дверь».

Козерог – Ариф

Узнай, какой красавчик из турецких сериалов подходит тебе по знаку зодиака

Трудолюбивые Козероги обратят внимание на талантливых и практичных Тельцов. Ариф из «Женщины» подходит под описание знака. Он заботливый, стремится обеспечить семью, хотя далек от романтики и достаточно предсказуем.

Водолей – профессор Ирфан

Узнай, какой красавчик из турецких сериалов подходит тебе по знаку зодиака

Водолеи легки на подъем и ветрены. Уравновесить их смогут Близнецы, которые также быстро идут на контакт. Герой «Вавилона» проявляет свои лучшие качества в отношениях с женщинами.

Рыбы – Абедин Адаклы

Узнай, какой красавчик из турецких сериалов подходит тебе по знаку зодиака

Склонные к фантазиям и переживаниям представительницы знака будут комфортно себя чувствовать рядом с Девами. Один из персонажей сериала «Черно-белая любовь» проявляет и силу, и способность тонко чувствовать эмоции других.

Елена Петрова
Елена Петрова
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